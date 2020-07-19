أحمد فهمي يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بشرخ في الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة له ظهر فيها يرتدي ركبة طبية "وكتب: الحمد لله ركبتي أحسن شوية من الأول" واستكمل: "بشكر دكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك على مجهوده الكبير معايا". وكان الفنان أحمد فهمي أصيب بشرخ في ركبته، كشفت عنه زوجته الفنانة هنا الزاهد. آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي

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