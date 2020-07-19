أول تعليق لـ سناء شافع بعد تعرضه لوعكة صحية: ليست كورونا

قال الفنان سناء شافع، أنه تعرض لوعكة صحية، مؤخرًا ناتجة عن إهمال شخصي منه كلفه الكثير، موضحًا أنه أصيب منذ عامان بالتهاب رئوي حاد ولم يلقي له بالًا وأخذ بعض الأدوية على أساس أنه دور إنفلونزا بسيط، وتابع: إهمال كلفني كثير لدرجة أني لم أكون

قادرًا أن اتنقل من كرسى لأخر.

وأضاف شافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أنه فور اتصاله بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأخباره أن حالته الصحية متردية

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جدًا، وتابع: كلمته وقلت له أنني ذاهب إلى المستشفى .. أنا بموت .. وصراحة أنه ابن من صلبي لما فعل معي ما فعله، مشيرًا إلى أنه أكتشف أنه يعانى من ماء على الرئة.

ونصح الفنان سناء شافع، المواطنين عدم الإهمال فى صحتهم، مشددًا على أنه دفع ثمنًا جسيمًا بسبب تكاسله الذى أدى إلى تردى حالته الصحية، وتابع: مش كورونا.