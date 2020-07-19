قال الفنان سناء شافع، أنه تعرض لوعكة صحية، مؤخرًا ناتجة عن إهمال شخصي منه كلفه الكثير، موضحًا أنه أصيب منذ عامان بالتهاب رئوي حاد ولم يلقي له بالًا وأخذ بعض الأدوية على أساس أنه دور إنفلونزا بسيط، وتابع: إهمال كلفني كثير لدرجة أني لم أكونقادرًا أن اتنقل من كرسى لأخر.
وأضاف شافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أنه فور اتصاله بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأخباره أن حالته الصحية متردية
ونصح الفنان سناء شافع، المواطنين عدم الإهمال فى صحتهم، مشددًا على أنه دفع ثمنًا جسيمًا بسبب تكاسله الذى أدى إلى تردى حالته الصحية، وتابع: مش كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ سناء شافع بعد تعرضه لوعكة صحية: ليست كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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