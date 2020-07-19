بقرار نقابي..محمد الشرنوبي يحصل على حريته الفنية

نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة من القرار النقابي الجديد لأحقيته في ممارسة أعماله الفنية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

جاء القرار من النقابات الثلاث وهم "التمثيلية،الموسيقية، السينمائية" بأحقية ممارسة جميع أعماله الفنية، ورفضهم قرار منعه من الظهور الفني كما

جاء في الدعوى المرفوعة من جهة المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة "إيرث برودكشن" التي انتجت له ألبومه الأخير "زي الفصول الأربعة".

وحذر الشرنوبي سارة الطباخ بالتعامل بإسمه أو بالنيابة عنه، ومنع أي شركات انتاجية

التعامل معها نظراً لعدم سداد مستحقاته التي في ذمتها، وعدم وفائها بإلتزامتها معه.

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يذكر أن الشرنوبي قد ظهر درامياً من خلال مسلسل "ليه لأ"، الذي عرض خلال الفترة الماضية عبر إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة، وحقق نسبة مشاهدة عالية، وردود فعل إيجابية حول أداءه في المسلسل، شاركه البطولة ابرز نجوم الدراما"أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، مريم الخشت".