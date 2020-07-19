صورة..احتفال صيفي بخطبة ميرنا خليل

تداول روّاد التواصل الإجتماعي صورة من حفل خطبة الفنانة أمينة خليل، وذلك بعد الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية في احتفالية بسيطة اقتصرت على العائلة فقط.
ظهرت أمينة في الحفل بفستان صيفي بسيط مع مظهر شبابي بسيط لخطيبها المهندس عمر كمال، وذلك في حفل نهاري علىإحدى الشواطيء في الساحل الشمالي.
احتفلت خليل بخطبتها خلال الأسبوع الماضي في حفل عائلي اقتصر على عائلة العروسين، دون حدوث تجمعات فنية، نظراً للإجراءات الوقائية ضد كورونا، بعد قصة حب بين أمينة وعمر تتوجت بخطبتهما.
يذكر أن أمينة قد شاركت درامياً من خلال مسلسل "ليه لأ" الذي عرض على إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة، وحققت نجاح جماهيري كبير، ومتابعة جيدة لجمهورها، وشاكرها البطولة مجموعة من أبرز نجوم الدراما"محمد الشرنوبي، هالة صدقي، شيرين رضا"، بالإضافة إلى تواجدها سينمائياً من خلال فيلم "صاحب المقام" مع الفنانة يسرا والفنان آسر ياسين، الذي من المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك.
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