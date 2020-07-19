بـ نمبر وان .. محمد رمضان يتخطى الـ 14 مليون متابع على إنستجرام

احتفل النجم محمد رمضان مع جمهوره بتخطي حاجز الـ 14 مليون متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر رمضان من خلاله، أثناء قيادته لانش، موجهًا الشكر إلى جمهوره ومحبيه.

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يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب تيك توك،

والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس، ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما شارك في الكليب الفنان العالمي سوبر ساكو، وكسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.