الصورة الأولي لوفاء عامر في خان تيولا

تداول الكثيرين أول صورة للفنانة وفاء عامر من داخل كواليس فيلم خان تيولا الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وظهرت وفاء عامر في الصورة وهي ترتدي فستانًا أسود وشابوه أسود أيضًا، وأوضحت الملابس التي أرتدتها وفاء عامر ان الحقبة الزمنية التي تدور خلالها أحداث الفيلم تعود إلي فترة الأربعنيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة وذلك داخل فندق تم

بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.



ويعمل وسام المدني مخرج الفيلم علي الإنتهاء من من مونتاج الفيلم وأعمال الجرافيك ويتبقي له أيام قليلة ويصبح الفيلم جاهز للطرح بدور العرض، بالأضافة إلي إنتهاء الموسيقار محمد ناصف من وضع الموسيقي التصويريه للعمل، ومن المقرر أن يطرح برومو مبدئي للعمل خلال الأسابيع المقبلة .



يشار إلى أن فيلم خان تيولا من بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي قد حرص علي تواجدها مخرج العمل إيمانا منه بالمواهب التي تستحق أن تأخذ فرصتها أمام فكرة مشاهير السوشيال ميديا الذي يتم الإستعانة بهم في الأعمال السينمائية لمجرد شهرتهم فقط ومن تاليف واخراج وسام المدني وانتاج ريد كاربت للانتاج الفني والسينمائي حسام المدني، وتنفيذ شركة العامر للإنتاج الفني.