الصورة الأولي لوفاء عامر في خان تيولا

تداول الكثيرين أول صورة للفنانة وفاء عامر من داخل كواليس فيلم خان تيولا الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وظهرت وفاء عامر في الصورة وهي ترتدي فستانًا أسود وشابوه أسود أيضًا، وأوضحت الملابس التي أرتدتها وفاء عامر ان الحقبة الزمنية التي تدور خلالها أحداث الفيلم تعود إلي فترة الأربعنيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة وذلك داخل فندق تمبناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
ويعمل وسام المدني مخرج الفيلم علي الإنتهاء من من مونتاج الفيلم وأعمال الجرافيك ويتبقي له أيام قليلة ويصبح الفيلم جاهز للطرح بدور العرض، بالأضافة إلي إنتهاء الموسيقار محمد ناصف من وضع الموسيقي التصويريه للعمل، ومن المقرر أن يطرح برومو مبدئي للعمل خلال الأسابيع المقبلة .
يشار إلى أن فيلم خان تيولا من بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي قد حرص علي تواجدها مخرج العمل إيمانا منه بالمواهب التي تستحق أن تأخذ فرصتها أمام فكرة مشاهير السوشيال ميديا الذي يتم الإستعانة بهم في الأعمال السينمائية لمجرد شهرتهم فقط ومن تاليف واخراج وسام المدني وانتاج ريد كاربت للانتاج الفني والسينمائي حسام المدني، وتنفيذ شركة العامر للإنتاج الفني.
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