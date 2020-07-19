الثلاثاء.. فريق راي _نا يحيي حفلا في ساقية الصاوي

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاستقبال حفل موسيقى راى لفريق "راى-نا" يوم الثلاثاء 21 من يوليو على مسرح النهر الساعة السابعة مساءً.
فرقة مكونة من الموسيقيين المصريين الموهوبين الذين أحبوا موسيقى الراي ومشهدها في بلدان شمال إفريقيا (الجزائر ، المغرب ، تونس وليبيا).
طرح الفكرة عازف الجيتار نور عبيد وشريف سالم عازف الباص الجيتار. وبشكل سريع أضافوا عبد الله شريف
بعد فترة قصيرة من الوقت ، أضافوا محمد صفوت عازف الساكسفون وايضا معاذ عسكر عازف الايقاع. مع غناء محمد بيوميهو صوت أصيل يأتى من قلب مصر (النوبة).
ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.
وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.
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