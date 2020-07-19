فيديو..أغنية "حياتي مش تمام" تتخطى الـ 15 مليون مشاهدة

مازالت أصداء نجاح أغنية "حياتي مش تمام "الفنان رامي صبري، مستمرة حيث سجلت أكثر من 15 مليون مشاهدة، وذلك بعد 5 شهور من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي، وحققت الأغنية نجاح جماهيري كبير وصدى استماعي واسع على مختلف المنصات الموسيقية.
يذكر أن رامي قد طرح مؤخراً ألبومه "مش فارق"، الذي ضم 12 أغنيةمن بينهم "حاول تنساني، بابا، صعبان عليا، هو في كده، قلت اللي عندي"، وحقق نجاح جماهيري كبير، بالإضافة إلى أحدث أغنياته "فرصة تانية" التي قدمت كـ تتر غنائي للمسلسل الرمضاني "فرصة تانية"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي.
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