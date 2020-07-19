الخميس.. عرض ليلتكم سعيدة على يوتيوب وزارة الثقافة

ينطلق العرض المسرحي "ليلتكم سعيدة" مساء الخميس المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك " في مبادرة "اضحك_فكر _اعرف" عبر موقع وزارة الثقافة على يوتيوب. _اعرف" عبر موقع وزارة الثقافة على يوتيوب. وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان ‏سامح Advertisements بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى. بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى. المسرحية بطولة: محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، الحان المهدي، ديكور عمرو عبد الله، أزياء هالة الزهوي ، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد، إخراج خالد جلال.

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