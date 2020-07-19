فيديو..الأغنية المفضلة لساندي من آخر ألبوماتها

شاركت الفنانة ساندي جمهورها، مقطع من إحدى أغانيها المفضلة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علقت ساندي على المقطع قائلة:"من اليوم الأول

وهذا هو مقطعي المفضل "كان عادي"، من كلمات:رياض الخولي، ألحان:شريف إسماعيل، توزيع:هاني ربيع".

يذكر ان ساندي قد طرحت مؤخراً أحدث

ألبوماتها بعنوان"اتنين في واحدة" الذي ضم 8 أغاني، منهم "زي التمثال، كان عادي، كيس أسود، طبع الشتا، إتنين في واحدة"، وذلك في شهر فبراير الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق نسبة استماع عالية.