استقرار الحالة الصحية لوالد رامي جمال بعد دخوله المستشفى

تعرض والد الفنان رامي جمال لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وخضع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان على حالته الصحية.

وتحسنت الحالة الصحية لوالد الفنان منذ ساعات قليلة، ومن المقرر أن يغادر المستشفى بعد اطمئنان الطبيب المعالج على حالته.

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وكان رامي كتب عبر حسابه بموقع التغريدات «تويتر» «أسألكم الدعاء لوالدي بالشفاء عافانا وعافاكم الله من كل مكروه».

ومن ناحية أخرى يستعد رامي جمال لاستكمال أغاني ألبومه الجديد؛ حيث يتعاون «رامي» مع عدد من كبار الملحنين والموزعين والشعراء، أبرزهم جمال الخولي، أحمد المالكي، محمد عاطف.