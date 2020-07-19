أول تعليق لاميتاب باتشان بعد إصابته بالكورونا

حرص النجم العالمي أميتاب باتشان على إرسال رسالة جديدة لجمهوره ومحبيه عبر كافة دول العالم والذين حرصوا طوال الفترات الماضية على الإطمئنان على حالته الصحية وحالة أسرته بعد أن تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، وشارك جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر بتغريدة قال من خلالها «نرى حبكم.. نسمع صلواتكم.. نحن نطوي أيدينا من الامتنان والشكر»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين تمنوا له تجاوز هذه الأزمة.

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وكان النجم العالمي صاحب الـ77 عاماً أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، وقال في تغريدة له «أظهرت نتائج اختبار كوفيد اليوم، إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفي انتظار النتائج، كل من كان على مقربة مني خلال الـ 10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار».

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وبعدها بأيام قليلة أعلن نجل أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا عن طريق حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر بتغريدة قال من خلالها « في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بـ COVID 19 لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئاً وليس الذعر. شكراً لكم».

وبعدها أعلن عن نقل ابنته وحفيدته إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أثبتت التحاليل إصابتهم بالفيروس.

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