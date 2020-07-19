تسجيل نادر لتوفيق الدقن: جابوني في السينما عشان الأبطال يضربوني

في تسجيل نادر لحديث صحفي مع الفنان الكبير الراحل توفيق الدقن، والذي قام بتسجيله مع الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة في أواخر السبعينات.

والذي سأله فيه عن: البوكس والرياضة هي اللي دفعتك لأدوار الشر؟

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ليجيب: هي كانت عاملاً مهماً جداً ده سؤال وجيه جداً ونفسي من زمان أقوله.. أنا اتاخدت في السينما مش عشان قدرتي الفنية، أنا قدرتي الفنية يمكن بدت في السنوات الأخيرة ويمكن لسه حتى مستغلتش لغاية دلوقتي، أنا خدوني عشان أنضرب.

ليسأله: عشان تنضرب؟!

ليرد: عشان أنضرب أنا ورشدي أباظة، خدونا عشان الأبطال يضربونا، مرة جابوا لي الضيف أحمد عشان يضربني عشان بطل.. ايووه عشان يضربني انا خدوني السينما عشان انضرب عشان أسوق عربية أقع بيها عشان البطل يخطف البنت ويجري ماكنش يجبوني عشان التمثيل..

إلى أن أثبتنا وجودنا واحدة واحدة بأدائنا ووضعنا.

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وأكمل الدقن حديثه في التسجيل عن تطوره بأدواره وشكل التعاون بين أبناء جيله والتنافس والتشجيع والحب بينهم.

وسيتم نشر العديد من المقاطع لأحاديث صحفية نادرة خلال الايام القادمة من مكتبة الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي.

وحالياً يتم التحضير لتقديم برنامج إذاعي تنشر فيه هذه الأحاديث النادرة بالكامل لقصص حياة وأهم المحطات الفنية للعديد من النجوم الكبار في التمثيل والغناء.

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