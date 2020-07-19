غادة عادل تصدم الجمهور بزيادة كبيرة في وزنها في أحدث ظهور لها

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احتفل المنتج أحمد السبكي ببدء تصوير الحكاية الأولى من أحدث أفلامه قمر 14 وسط حضور صناع وأبطال العمل وسط أجواء من الفرح والبهجة بينهم.
وحضر الاحتفال أبطال أول حكايات «قمر ١٤» الفنانة غادة عادل والفنان خالد أنور والفنانة عارفة عبد الرسول ومخرج العمل هادي الباجوري والمنتج أحمد السبكي ومدير الشركة أحمد عاطف، والتف الجميع حول تورتة الاحتفال والتقاط الصور التذكارية معها.
وظهرت غادة في الصور بزيادة في الوزن صدمت الجمهور، وأكد البعض ربما بسبب فترة العزل التي زادت فيها أوزان الكثير من الشخصيات العامة بسبب زيادة عدد الوجبات خلال فترة الجلوس في المنزل.
الفيلم يعد عملاً سينمائياً ضخماً عبارة عن خمس حكايات، يضم عدداً كبيراً من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم.
إنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.
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