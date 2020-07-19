اصالة في رسالة مؤثرة: أنا وحدي أحمل مفتاح بيتي

نشرت الفنانة أصالة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام» رسالة مؤثرة.

وكتبت أصالة «أنا وحدي معي... ألون مجلسي وأشعل شمعي وأرتب كل ما حولي، وغالباً أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير... أردد في خيالي نغمة واحدة تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ، وأحاول أن أبتعد وأعلو علني أستصغره».

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وأضافت «أنا وحدي... أحمل مفتاح بيتي، ولا أنسى محفظتي، وأحن عليّ وأرحمني، وأشد من أزر نفسي بنفسي، كنت عنّي منذ مدة قد غبت، ولولا أني اليوم بدأت وداً معي وعهداً أمام الله، بأني لن أخذلني، ولن أهون، أنا خلقت كي أحيا، وسأنجو ولن أستسلم، وأستحق بعد كل هذا البعد عني، أن أُعطيني الوقت كي أكون معي، أسمعني وأصدقني».

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وتابعت: «لا أعتاد ألماً ولا أعاقبني، أنا مسٔولة عني وعليّ أن أطمئن، المهمّ أنّي قدّ بدأتّ، رحلة معي وحدي، أُحيط عائلتي المحبّة بالكثير من الأمان، أتبع حدسي، أختار أصدقائي، أتّخذ قراري، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي».

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