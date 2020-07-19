نشرت الفنانة أصالة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام» رسالة مؤثرة.
وكتبت أصالة «أنا وحدي معي... ألون مجلسي وأشعل شمعي وأرتب كل ما حولي، وغالباً أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير... أردد في خيالي نغمة واحدة تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ، وأحاول أن أبتعد وأعلو علني أستصغره».
اقرئي ايضا : ياسمين عبد العزيز تشعل السوشال ميديا بالمايوه واحمد العوضي: غفلتني!
وأضافت «أنا وحدي... أحمل مفتاح بيتي، ولا أنسى محفظتي، وأحن عليّ وأرحمني، وأشد من أزر نفسي بنفسي، كنت عنّي منذ مدة قد غبت، ولولا أني اليوم بدأت وداً معي وعهداً أمام الله، بأني لن أخذلني، ولن أهون، أنا خلقت كي أحيا، وسأنجو ولن أستسلم، وأستحق بعد كل هذا البعد عني، أن أُعطيني الوقت كي أكون معي، أسمعني وأصدقني».
وتابعت: «لا أعتاد ألماً ولا أعاقبني، أنا مسٔولة عني وعليّ أن أطمئن، المهمّ أنّي قدّ بدأتّ، رحلة معي وحدي، أُحيط عائلتي المحبّة بالكثير من الأمان، أتبع حدسي، أختار أصدقائي، أتّخذ قراري، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي».
اقرئي ايضا : وفاء الكيلاني تعود للشاشة في ذلك الموعد.. بعد توقف أكثر من عام
كانت هذه تفاصيل خبر اصالة في رسالة مؤثرة: أنا وحدي أحمل مفتاح بيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.