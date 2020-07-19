سناء شافع أنا إنسان مهمل في حق نفسي ودفعت الثمن غالياً

رد الفنان سناء شافع الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية على الوعكة الصحية التي أصابته منذ أيام، قائلًا: «إهمال شخصي مني كلفني كثيرًا، نظرًا لإصابتي بالتهاب رئوي منذ عامين، وتعالجت منه على أنه إنفلونزا وكانت نتيجته خطيرة جدًا».
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وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على الفضائية المصرية: «اتصلت بالفنان أشرف زكي هاتفيًا وقلت له: أنا رايح المستشفى لأني حاسس أن روحي بتطلع».
وأوضح: «اكتشفت أن هناك مياهًا على الرئة ولم أجر عمليات جراحية ولكن عملت بذل من الرئة، وتم وضعي تحت الفحوص الطبية منذ دخولي المستشفى بسبب إهمالي وكسلي الرذل من توقيع الكشف الطبي عليَّ».
وأكد: «أنا صعيدي والشعب المصري شعب عظيم وأنا حاسس إني محظوظ للاهتمام الذي لاقيته منذ تعرضي لتلك الوعكة من المصريين والعرب».
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