وفاء الكيلاني تعود للشاشة في ذلك الموعد.. بعد توقف أكثر من عام

تستعد الإعلامية وفاء الكيلاني للظهور عبر شاشة قناة DMC خلال الفترة القليلة المقبلة. وقال مصدر، إن وفاء الكيلاني تصور حالياً حلقات برنامجها الجديد «السيرة»، ومن المقرر أن يبدأ عرضه على شاشة DMC في شهر سبتمبر المقبل. Advertisements اقرئي ايضا : ياسمين عبد العزيز تشعل السوشال ميديا بالمايوه واحمد العوضي: غفلتني! وكانت الإعلامية وفاء الكيلاني قد انضمت مؤخراً لقناة DMC بعد رحلة سنوات مع قناة MBC، قدمت خلالها برامج عدة حققت بها نجاحات كبيرة بالوطن العربي، واستضافت ألمع النجوم في مجال الغناء والتمثيل وغيره، وكان من أهم البرامج التي قدمتها وفاء الكيلاني برنامج: «الحكم»، و«المتاهة» وغيرها.

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