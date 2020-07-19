نجمات عرب تعرضن للتحرش على السوشيال ميديا

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تعرضت بعض النجمات العرب للتحرش على السوشيال ميديا، مما سبب انتفاضة كبيرة للنجوم ضد التحرش داعيين تطبيق أقسى العقوبات عن هذا العمل وعدم السكوت عن أي حالة ممكن ان تتعرض لها النجمات والسيدات والفتيات.
وهنا نستعرض لكم نجمات تعرضن للتحرش على السوشيال ميديا:
النجمة هنا الزاهد وثقت لحظة تعرضها للتحرش بفيديو أثناء قيادتها السيارة، أظهر مجموعة من الرجال كانوا يحاولون اللحاق بها بينما كانت تقود سيارتها.
ونشرت هنا الزاهد مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمى على انستقرام يوثق تلك الحادثة، وكتبت عليه: "المتحرشين".
وقالت الزاهد فى الفيديو، إن السيارة التى تقل الرجال كانت تلحق بها لمدة 5 دقائق وتحاول عرقلة سيارتها، لافتة إلى أنهم هربوا بمجرد أن أمسكت بهاتفها لتصويرهم.
النجمة رانيا يوسف كشفت إنها تعانى أيضا من التحرش اللفظى يوميا، وتتلقى عبر حساباتها الرسمية والبريد الالكترونى عددا كبيرا من رسائل التحرش اللفظى والرسائل الجارحة.
النجمة سلمى ابو ضيف صرحت عن تعرضها للتحرش في المدرسة وهي طفلة ودعت الجميع عن عدم السكوت عن اية حالة تحرش.
مايان السيد تعرضت للتحرش ومحاولة ابتزاز مقابل المال من قبل زميل من حوالي 5 سنوات.
ياسمين غيث ايضا روت قصتها مع التحرش تحت عنوان الفيديو الذي شاركت فيه حملة ضد التحرش وروت تفاصيل تعرضها للتحرش.
داليا شوقي كشفت عن تحول حادث التحرش لفوبيا تعاني منها الان.
ولم تقتصر دعوة النجوم لمواجهة التحرش حيث طلب صناع الفن بتحمل المسؤولية المجتمعية لمواجهة التحرش، وناشد آسر ياسين كل زملائه لمراعاة الشباب في مواجهة مشكلة التحرش.
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