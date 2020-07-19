إهانة ثانية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة ونقابة الممثلين تتدخل

تدخلت نقابة المهن التمثيلية المصرية، بحسم لوقف منشورات مهينة بحق النجم عبد الرحمن أبو زهرة، وأصدرت بيانا عاجلا أكدت فيه، إنها لن تسمح بإهانة رمز من رموز الحركة الفنية المصرية، وتم إجبار الممثلة معتزة عبد الصبور على حذف منشور تضمن وقائع مهينة بحق أبو زهرة، كما سبق وتم إجبار الفنانة عفاف مصطفى على حذف منشورها.

نقابة المهن التمثيلية أعربت في بيان عن مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان الكبير القدير عبد الرحمن أبو زهرة أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعلة قيمة كبيرة في الفنية تعلمنا ومازلنا نتعلم منها قيم الابداع الراقي.

وتؤكد النقابة _بحسب البيان_ أنها لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الاشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة فلن تسمح النقابة أبدا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.

كما توكد النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها.

أول هجوم على عبد الرحمن أبو زهرة: بيشفط الأكسجين من الأستديو

البيان صدر عقب توالى المنشورات التي تهاجم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وتنسب إليه تصرفات قاسية ومهينة في كواليس أعماله الفنية وبخاصة مع الممثلات الصغيرات، حيث هاجمت الفنانة عفاف مصطفى، أبو زهرة ووصفته بأنه يشفط الأكسجين من الاستديو أثناء وجوده في الكواليس و معاملته القاسية لزملائه في الوسط الفني.

وقالت بانه كان يسخر من ملابسهم ويتدخل في شؤون المخرج ويقوم بتوبيخ الممثلات وبالأخص الممثلين الصغار في السن حيث كتبت الفنانة عفاف مصطفى منشور على حسابها الرسمي والشخصي على موقع التواصل الاجتماعي موقع الفيس بوك.

وأضافت: مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات ما بيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان.

واستكملت كلامها وقالت لك وقائع عديدة مؤسفة وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتتدخل في شؤون المخرج والإنتاج وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الأكسجين من اللوكيشن وجاي تقول شغلوني وجربوني طب غير من نفسك أولا عشان محدش عنده طاقة وطوله بال ليك.

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ابنة صلاح عبد الصبور وذكريات قاسية مع عبد الرحمن أبو زهرة

وبعدها تم حذف المنشور وأكدت عفاف مصطفى إنها تلقت اتصالا من نقيب الممثلين أشرف زكي، وطلب منها حذف كلماتها، لتدخل الفنانة معتزة ابنة الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، لتكتب منشورا أكثر قسوة حول تصرفات أبو زهرة معها وهي ممثلة صغيرة، مؤكدة إنه كان يعاملها بشر غير مبرر رغم إنه كان صديقا لوالدها وزارها في منزلهم وهي صغيرة.

واضافت معتزة: وأنا حبة أضيف تجربتي، مع الاستاذ عبدالرحمن ابو زهرة اللى هي كانت تجربة مريرة وقاسية جدا، انا فى بداياتي بعد أول مسرحية ليا شباك اوفيليا اخراج جواد الأسدي، والمخرج الكبير عصام السيد اختارني لدور جميل جدا في منمنمات تاريخية فى المسرح القومي.

معتزة أبو الصبور

تابعت: من سوء حظي ان كانت كل مشاهدي مع الفنان القدير عبدالرحمن ابو زهرة، وأول مرة شفته كان فى صالون بيتنا وانا طفلة كان بيقول بدور صغير مع الكبار في مسرحية بعد أن يموت الملك وكان بيجي مع العملاق نور الشريف والعملاق دمث الخلق كرم مطاوع”.

وواصلت سرد تجربتها مع أبو زهرة قائلة : منذ بداية البروفات فى القاعة الصغيرة اللى فوق القومي كان بيتعمد كل يوم التريقة عليا وبغل وشر شديد ومرعب، عبارة عن كورس مكثف من التنمر، وكنت بروح معيطة كل يوم، وفكرت اعتذر كذا مرة، لن مش هينفع ارد على حد كبير”.

أضافت: لولا اني قوية الشخصية كان حطمني، وفي يوم انفجرت فيه علشان يكمل الشر كان بيتف عليا طول المشهد، كانت تجربة قاسية وشديدة الشر كل تجاربي مع زملائي وزميلاتي كانت دايما شديدة الإنسانية، وبعد دقائق قليلة حذفت المنشور بتدخل من نقابة المهن التمثيلية.

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اشتكى مؤخرا من عدم الاستعانة به في الأعمال الفنية، وقال بأنه يعاني من قلة الأعمال التي تعرض عليه في الفترة الأخيرة وقال بأن المخرجين بدأوا الاستغناء عنه كما طالب بضرورة الاستعانة به.

وتابع من خلال كلامه وقال بانه في شهر مارس الماضي احتفل بمرور 60 عام على احترافه الفن وقال أنا لو ممثلتش أطق أموت فأنا أعشق المسرح والتلفزيون والإذاعة وعندي خبرة طويلة بفروع التمثيل.