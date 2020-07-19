الفنانة منى ممدوح بإطلالة جريئة وبسيطة: مايو بكيني وشعر منسدل ورطب



أثارت الفنانة منى ممدوح الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جريئة نشرتها على شاطىء البحر، ظهرت بها بمايوه بكيني باللون الفوشيا مع كاش مايوه دانتيل شفاف باللون الأبيض.

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وقد برزت هذه الإطلالة رشاقة منى وأنوثتها، حيث عبّر الجمهور عن محبتهم لها وإعجابهم بها.

كما حرصت منى على أن تكون إطلالتها بسيطة وناعمة حيث تركت شعرها رطبًا ومنسدلًا بين كتفيها، وبدت من دون مكياج، كما لم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات.

