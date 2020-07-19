خبيرة تجميل تتحول إلى نسخة من رجاء الجداوي تكريمًا لها

قامت خبيرة تجميل تدعى أمل بتكريم الفنانة راحلة رجاء الجداوي على طريقتها، بعد 11 يومًا على وفاتها، من خلال رسم ملامح الجداوي على وجهها مستخدمةً أدوات المكياج لتصبح نسخة منها.

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ونشرت أمل عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهرها وهي ترسم على وجهها، على أنغام أغنية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب "روح إنسان".

هذه الخطوة من أمل لاقت تفاعلًا كبيرًا وترحيبًا من الجمهور الذين عبّروا عن محبتهم للفنانة الراحلة.

ومن أبرز التعليقات التي وردت: "يالله على الشعور اللي جاني واو واو وان حقيقي فنانة"، و"يارب حلوووووة أوي بجد قلبي وجعني تسلم أيدك فعلا قوية حبيبتي ربي يرحمها مبدعة وكمان بالحزن اللي على وشك الله يرحمها يارب"، و"مبدعه وكمان بالحزن اللي علي وشك الله يرحمها".



