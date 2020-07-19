عباس النوري يرد على شائعة طلاقه بكلمات رومانسية يوجهها إلى زوجته!

إختار الفنان عباس النوري الرد على شائعة طلاقه من زوجته الكاتبة السورية عنود الخالد من خلال كتابة كلامات تعبّر لها عن حبه ومدى سعادته بوجودها في حياتها. رد من عباس النوري فكتب النوري عبر حسابة الخاص في موقع فيس بوك منشورًا جاء فيه: إن ضحكة من القلب هي كافية لتجعل الحياة عامرة بالحب والتفاؤل، مضيفا "شكرا زوجتي عنود خالد لحرصك على أن تبقى تلك الضحكة مفتاح كل يوم جديد في حياتي"، وأرفق المنشور بصورة ظهر فيها مع زوجته وهما يضحكان. Advertisements رد من زوجة الفنان عباس النوري وبدورها زوجة الفنان السوري الكاتبة عنود الخالد نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك أيضا الصورة ذاتها التي كانت قد صدرت عبرها إشاعة طلاقهما، مبيّنة أنها وزوجها سيحتفلان معا بعيد زواجهما الواحد والثلاثين بالصورة ذاتها، قائلة: " مشان اللي بدو يطلقنا رح خبرو انو بنفس الصورة نحنا رح نحتفل بعد كم يوم بعيد زواجنا الواحد وتلاتين ورح نعمل حفلة مطنطنة وعازمينو شخصيا الي بدو يطلقنا".

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