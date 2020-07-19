بعد طلاقها من طارق العريان.. أصالة: أنا وحدي معي

رنا صلاح الدين - بعد مرور عدة شهور على طلاقها من زوجها السابق المخرج طارق العريان، تحدثت الفنانة السورية أصالة عن وحدتها.

أصالة كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "أنا وحدي معي.. أُلوّن مجلسي وأُشعل شمعي وأرتّب كلّ ما حولي، وغالباً أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير.. أُردّد في خيالي نغمة واحده تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ ، وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّني أستصغره".

اصالة

وأضافت: "أنا وحدي.. أحمل مفتاح بيتي، ولا أنسى محفظتي، وأحنّ عليّ وأرحمني، وأشدّ منّ أزر نفسي بنفسي، كنتُ عنّي منذ مُدة قدّ غبت، ولولا أنّي اليوم بدأت ودّاً معي وعهداً أمام الله، بأنّي لنّ أخذلني ، ولنّ أهون، أنا خُلقت كيّ أحيا، وسأنجو ولنّ أستسلمّ، وأستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّي ، أنّ أُعطيني الوقت كي أكون معي، أسمعني وأصدقني، ولا أعتاد ألماً ولا اُعاقبني، أنا مسؤولة عنّي وعليّ أنّ أطمئنّ".

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واختتمت كلامها، بقولها: "المهمّ أنّي قدّ بدأتّ ، رحلة معي وحدي، أُحيط عائلتي غير المحبّة الكثير من الأمان، أتبع حدسي أختار أصدقائي، أتّخذ قراري، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي #اصاله".

يُذكر أن أصالة اعلنت يناير الماضي انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.