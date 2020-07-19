بعد طلاقها من طارق العريان.. أصالة: أنا وحدي معي

- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - بعد مرور عدة شهور على طلاقها من زوجها السابق المخرج طارق العريان، تحدثت الفنانة السورية أصالة عن وحدتها.
أصالة كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "أنا وحدي معي.. أُلوّن مجلسي وأُشعل شمعي وأرتّب كلّ ما حولي، وغالباً أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير.. أُردّد في خيالي نغمة واحده تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ ، وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّني أستصغره".
اصالة
وأضافت: "أنا وحدي.. أحمل مفتاح بيتي، ولا أنسى محفظتي، وأحنّ عليّ وأرحمني، وأشدّ منّ أزر نفسي بنفسي، كنتُ عنّي منذ مُدة قدّ غبت، ولولا أنّي اليوم بدأت ودّاً معي وعهداً أمام الله، بأنّي لنّ أخذلني ، ولنّ أهون، أنا خُلقت كيّ أحيا، وسأنجو ولنّ أستسلمّ، وأستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّي ، أنّ أُعطيني الوقت كي أكون معي، أسمعني وأصدقني، ولا أعتاد ألماً ولا اُعاقبني، أنا مسؤولة عنّي وعليّ أنّ أطمئنّ".
واختتمت كلامها، بقولها: "المهمّ أنّي قدّ بدأتّ ، رحلة معي وحدي، أُحيط عائلتي غير المحبّة الكثير من الأمان، أتبع حدسي أختار أصدقائي، أتّخذ قراري، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي #اصاله".
يُذكر أن أصالة اعلنت يناير الماضي انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلاقها من طارق العريان.. أصالة: أنا وحدي معي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.