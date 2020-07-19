محمد رمضان أول فنان مصري يحصل على درع اليوتيوب الماسي.. فيديو

رنا صلاح الدين - استلم الفنان المصري محمد رمضان، أول درع ماسي من موقع "يوتيوب"، ونشر فيديو خلال تسلمه للدرع عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

محمد رمضان، علق على الفيديو قائلًا: "الحمد لله وصول أول درع ماسي من يوتيوب لجمهورية مصر العربية.. شكرًا يوتيوب.. شكرًا متابعيني".

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من ناحية أخرى، شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه عدة صور لأكبر شاشة في ميدان تايم سكوير بمدينة نيويورك، وهي تعرض صورا له من أغنيته الجديدة "تيك توك"، عبر "إنستجرام".

وسافر محمد رمضان إلى مدينة نيويورك، ليشهد العرض الأول لكليبه الجديد "تيك توك" بساحة تايم سكوير، لتكون السابقة الأولى من نوعها، أن يعرض فيديو كليب لفنان مصري بهذه الساحة، والتي تعد من أشهر معالم مدينة نيويورك.

على جانب أخر قضت المحكمة مؤخرا بالسجن لمدة عام وتغريم محمد رمضان في أزمته الأخيرة من قائد الطائرة أشرف أبو اليسر.