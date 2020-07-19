مدحت العدل عن هجوم فنانة على عبدالرحمن أبو زهرة: تبحث عن الشهرة

رنا صلاح الدين - حرص السيناريست مدحت العدل، على الدفاع عن الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، بعد الهجوم الذي تعرض له من إحدى الفنانات في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

مدحت العدل، قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "خرجت علينا سيدة تطلق على نفسها فنانة لتنال من قيمة وقامة العظيم والأستاذ الكبير عبدالرحمن أبو زهرة.. الحقيقة أنا لا أعرفها ولا أريد ذكر اسمها - أعتقد أن تصريحها تريد به الشهرة- ولكني أشهد أن الفنان الكبير وقد عملنا معًا إنسانًا عظيمًا فنًا وخلقًا وموهبةً".

عبدالرحمن ابو زهرة

وكانت فنانة تدعى عفاف مصطفى، قد قالت في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "بيتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ويتدخل في شئون المخرج، والإنتاج ويتفلسف طوال الوقت، كما أنه يتعمد التعامل بتعالي في أماكن التصوير، ومافيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاي دلوقتي تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا".

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عبدالرحمن ابو زهرة

وبعد مرور ساعات على نشر المنشور، حذفته صاحبته من على حسابها، بناء على تعليمات نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، حسب بيان منها جاء فيه: "اتصل بي الآن الدكتور المحترم أشرف زكي.. نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية والذي أكن له كل الحب والعرفان والتقدير.. اتصل وطلب منى حذف البوست.. وتقديراً للدكتور المحترم أشرف زكي سأقوم بحذف البوست".

مدحت العدل