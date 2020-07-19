رضوى الشربيني تطالب بحق المحجبات في الشواطئ وحمامات السباحة

رنا صلاح الدين - عبرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن استيائها الشديد من منع بعض الشواطئ المحجبات من الدخول ونزول البحر وحمامات السباحة.

رضوى كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "جتلي معلومة دلوقتىً إنه الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر و حمامات السباحه، و الحقيقه دى فكره مقززة جدا وغير مقبولة".

الإعلامية المصرية أضافت: "أولا لإنه دينيا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه، ثانيا زي ما بنحترم حرية الست أو البنت الغير محجبة.. المفروض نحترم حرية المحجبة ونشجعها عليه مش نكرهها فيه!".

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد أعلنت مؤخرا تكفلها برفع قضايا للبنات ضحايا الطالب أحمد بسام زكي، والذي عرف إعلاميا باسم "متحرش الجامعة الأمريكية".

رضوى كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "اكتر من بنت طلعت وقالت انه متحرش او مغتصب ولسه عايزين دليل!لا أهله بيرفعوا قضيه على كل واحده بتتكلم!.....البجاحة ليها ناسها صحيح #المتحرش_احمد_بسام_زكي".

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وأضافت: "وحبيب قلب مامى كازانوفا عصره وآوانه خريج المدارس والجامعه الحديثه محدش علمك انه....No means No ولا ايه يا متحرش #المتحرش_أحمد_بسام_زكي".

الإعلامية المصرية تابعت: "لو اى واحده ده تحرش بيها أحمد ده ولا غيره...وخايفه منه و لا من اهله...انا معها وهرفع لها القضيه على حسابى.. وان شاء الله الحق هينتصر يعنى هينتصر".

رضوى الشربيني

وأكملت: "كل واحده تحرش بيها الولد ده أو تعرف حد تحرش بيها تدخل تسجل بيانتها المختصر 15115 ، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي 01007525600،أو عبر البريد الاليكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالى: http://[email protected]".

واختتمت كلامها، بقولها: "مش ضحايا الشاب ده بس...اى ضحيه تحرش او اغتصاب انا فىً ظهرها.. المجلس القومى للمرأه دلوقتىً فىً ظهر اى بنت او ست عايزه تبلغ على اى قضيه تحرش او اغتصاب... ارجوكم سرعه البلاغ الان هتفرق كتير".