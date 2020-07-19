درة تدعم ضحايا التحرش بفيديو.. شاهد

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة التونسية درة عن دعمها للفتيات ضحايا التحرش، والذي انتشر بشكل كبير مؤخرا.

درة نشرت مقطع فيديو لأحد مشاهدها من مسلسل "ظرف إسود"، والذي تتعرض فيه للتحرش من قبل سائق، لكنها واجهته بالدفاع عن نفسها وضربه بشنطة يدها، ونزلت من السيارة دون أن يتمكن من المساس بها.

الفنانة التونسية أرفقت المشهد بتعليق، على حسابها الخاص على موقع "تويتر"، حيث كتبت: "بنات كتير بتتعرض لمواقف شـبه الموقف اللى حصل مع سعاد فى ظرف أسود.. أهم حاجة متسكتيش عن حقك ومتخافيش من حد مهما حصل".

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يُذكر أن آخر أعمال درة السينمائية كان فيلم «يوم وليلة»، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، في الوقت الذي تجهز فيه لتصوير فيلمها الجديد «الكاهن» الذي تشارك في بطولته أمام هاني سلامة ومحمد ممدوح، وغيرهما، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

وعلى جانب الدراما، شاركت درة في سباق رمضان 2020 بمسلسل "الحرملك 2"، وهو مسلسل سوري لبناني تاريخي يحكي عن الحقبة ‏التي كان يعيش فيها العثمانيين، وتطرقت أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية ومنها خلع السلطان عبد العزيز وإفلاس ‏الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية‎.‎

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