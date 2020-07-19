هادي الجيار يكشف للمرة الأولى أجره عن مسرحية «مدرسة المشاغبين»

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري هادي الجيار، عن بدايته الفنية وأول تعامل له مع الفنان الكبير عادل إمام، في مسرحية "مدرسة المشاغبين".

هادي الجيار، قال خلال حواره الصحفي مع "اليوم السابع": «قابلت عادل إمام لأول مرة في مكتب محمد فاضل، وكان بيتفق على شغل، فرشحني للمشاركة في مدرسة المشاغبين من بداية العمل في دور لطفي».

هادي الجيار وعادل امام

وأضاف: «المسرحية استمرت لسنوات وجمعتنا علاقة صداقة أنا وسعيد صالح وعادل إمام، وكنت أعرف أحمد زكي ويونس شلبي من المعهد واتخرجت قبلهم».

وكشف عن أجره في العمل قائلاً: «كان أجري في مدرسة المشاغبين 15 جنيها في الشهر، بمعدل 50 قرشاً في اليوم، وقتها وروني عقد سيد زيان وفاروق فلوكس، لأني كنت أول مرة أحترف في المسرح، وهو ما يعادل مرتب موظف بشهادة جامعية، وكان ده أجري أنا ويونس وأحمد زكي، وطبعا سعيد وعادل كان أجرهما أعلى، والمسرحية استمر عرضها سنوات، وجمعتنا علاقة صداقة طوال هذه الفترة، وبعد المشاغبين كل واحد شق طريقه في اتجاه، وبقينا بنتقابل في المناسبات الاجتماعية والعزاءات».

هادي الجيار

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وعن لقائه يعادل إمام، بعد نصف قرن في مسلسليه عوالم خفية وفلانتينو، قال: «عادل إمام جزء كبير من تاريخي، ولما اشتغلت معاه كضيف شرف في المسلسين واتقابلنا، افتكرنا كل اللي فات وكأننا لسه عمرننا 23 سنة، كنت بادخل أوضته ونهزر كتير قبل بدء التصوير ونفتكر ذكرياتنا».

هادي الجيار وعادل امام

وأضاف: «عادل إمام تاريخ وقيمة كبيرة كممثل مؤثر، وسر نجاحه حب الناس وذكاؤه وجرأته، في التسعينيات وأثناء فترة العمليات الإرهابية، أخد فرقته وراح يقدم مسرحيته في أسيوط، وعمل أفلاما عن الإرهاب مفيش ممثل في مصر عملها».

هادي الجيار

هادي الجيار