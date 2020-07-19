بدرية طلبة في صورة مع والدتها في شبابها.. شاهد تشابه الملامح

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية بدرية طلبة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة لها برفقة والدتها وهي بفستان الزفاف.

الصورة أهداها لها إحدى متابعاتها والتي قامت فيها بتركيب صورة بدرية مع والدتها الراحلة.

وعبرت بدرية طلبة عن سعادتها بالصورة قائلة: «أجمل هدية من أصغر فانزايه من فنا زيزى صورة أمي الله يرحمها في زفافها دودو حطت صورتي جنب أمي مكان بابا حتى لو كانت تركيب بس بجد مشتاقه قوى أتصور كتفى في كتفها نفسي المسها واحضنها الصورة دى صبرتنى وفرحتني ربنا يفرح قلبك يادودو زى مافرحتى قلبي شوفتو أمى قمر إزاي».

بدرية طلبة ووالدتها

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وربط المتابعون بدرية طلبة بينها وبين والدتها في الشكل مؤكدين أنها تملك نفس الملامح.

من ناحية أخرى شاركت بدرية طلبة في السباق الرمضاني الماضي بعدد من الأعمال الفنية وهي "فلانتينو"، مع الفنان الكبير عادل إمام، و "البرنس"، محمد رمضان.

وتستعد أيضًا للمشاركة في فيلم جديد مع المخرج محمد سامي، وأكرم حسني، ونور، وبيومي فؤاد.

بدرية طلبة ووالدتها