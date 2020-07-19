سناء شافع يتحدث عن حالته الصحية بعد الأزمة الأخيرة: إهمال دفعت ثمنه غاليا

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري سناء شافع، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخراً ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة، وذلك في أول تعليق له.

سناء شافع ، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن تعرضه لوعكة صحية، مؤخراً ناتجة عن إهمال شخصي منه كلفه الكثير، موضحاً أنه أصيب منذ عامان بالتهاب رئوي حاد ولم يلق له بالاً وأخذ بعض الأدوية على أساس أنه دور إنفلونزا بسيط.

وأضاف: "أهمالي كلفني كتير لدرجة أني مكنتش أقدر اتنقل من كرسي لكرسي، وكانت الدكتور أشرف زكي، وأبلغته أن حالتي الصحية متردية وأخبرته أنني ذاهب للمستشفى وأنني أموت وصراحة لو أنه ابن من صلبي لما فعل معي ذلك".

سناء شافع

Advertisements

وأوضح أنه اكتشف بعد الفحوصات التي خضع لها أنه يعاني من ماء على الرئة.

ونصح الفنان سناء شافع، الجميع بعدم الإهمال في صحتهم، مشدداً على أنه دفع ثمناً جسيماً بسبب تكاسله الذي أدى إلى تردي حالته الصحية.

كما رد على الشائعات التي دارت حول إصابته بكورونا قائلاً: "مش كورونا ده كسل رذل".