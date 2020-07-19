تشارليز ثيرون تدخل قائمة الأكثر شعبية على نتفليكس بـ”الحرس القديم”

متابعة بتجـــــــــرد: أعربت النجمة الجنوب أفريقية تشارليز ثيرون عن سعادتها لدخول فيلمها The Old Guard أو «الحرس القديم» ضمن قائمة أكثر 10 أفلام شعبية على منصة نتفليكس، التي أعلنت أخيراً.
وتلعب ثيرون في الفيلم دور عضوة في فريق سري من المرتزقة الأسطوريين الخالدين الذين ظلوا يحاربون الأشرار على مدار مئات السنوات.
ويتعرض الأبطال الخارقون لمحنة عندما يتعين عليهم القتال من أجل الحفاظ على هويتهم سراً، والتحقيق في الخائن الذي كشفهم، وباعهم للأعداء، وخوض معارك ضارية حفاظاً على حياتهم.
الفيلم من إخراج جينا برنس بيتهوود، وبطولة كيكي لين، ماتياس شونيرتس، وتشارليز ثيرون.
الملاحظة الأهم أن مخرجة الفيلم جينا برنس بيتهوود هي أول امرأة من أصل أفريقي تدخل قائمة الأكثر مشاهدة على نتفليكس.
وحظي الفيلم بأكثر من 72 مليون مشاهدة على نتفليكس في الشهر الأول من عرضه، وهو مقتبس من رواية مصورة لجريج روكا.
ومنح الفيلم الفرصة لثيرون لكي تبرهن مرة أخرى على مهاراتها القتالية وإجادتها في أفلام الأكشن والإثارة.
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