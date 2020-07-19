حسن الرداد ينافس في عيد الأضحى بـ”توأم روحي”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان حسن الرداد، أنه سينافس على شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى السينمائي بمصر، من خلال عرض فيلمه الجديد «توأم روحي»، مبيناً أنه تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد الفيلم مؤخراً بعد فترة توقف بسب أزمة وباء كورونا.

وذكر أن الفيلم تم تصويره ما بين مصر وفرنسا، موضحاً أن العمل من نوعية الأفلام الرومانسية.

وتدور أحداث «توأم روحي» في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب تجمع بطلي العمل حسن الرداد وأمينة خليل، ومع تصاعد الأحداث تواجه الحبيبين العديد من المشاكل والعقبات التي تقف في طريق حبهما.

الفيلم من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة كل من: حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى.