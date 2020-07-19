أضخم إنتاج لـ"نتفليكس".. فيلم يجمع بين "كابتن أمريكا" ورايان جوسلينج

يستعد النجم الكبير كريس إيفانس، الشهير بتجسيده لشخصية "كابتن أمريكا" ضمن عالم "مارفل" السينمائي، للعودة للسينما من جديد في أول مشروع سينمائي له بعد فيلم "Avengers :Endgame".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن إيفانز يعود للسينما من جديد في مشروع يتعاون فيه مع مخرجي فيلم "Avengers :Endgame" نفسه، هم الأشقاء روسو.

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وأضافت أن إيفانز سيشارك بدور البطولة في فيلم من إخراج الأشقاء روسو، ومن بطولة النجم رايان جوسلينج.

وستنتج الفيلم الذي يحمل عنوان "The Gray Man" شبكة "نتفليكس" التي وعدت بأن توفر له أضخم ميزانية سبق وأن خصصتها، والتي تصل إلى 200 مليون دولار.

ووفقاً لـ"ديلي ميل"، فإن الفيلم ستدور أحداثه في إطار الجاسوسية والتشويق، وهو شبيه بأفلام جيمس بوند، ومستوحى من رواية للكاتب "مارك جريني" طُرحت عام 2009.