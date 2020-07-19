ريم العدل: "بحب أعمل أفلام قصيرة حتى لو من غير فلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الاستايلست ريم العدل، إنها تحب المشاركة في الأفلام القصيرة، وتستمتع بذلك حتى وإن شاركت بدون مقابل مادي، فالمهم بالنسبة لها أن يكون العمل جيد.

وكتبت ريم عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أنا بكتب البوست ده عشان أطلب من الناس ياريت ماحدش يتكلم باسمي.. عشان دي تاني مرة بيجيلي إن في حد كان عايزني معاه في فيلم قصير أو مشروع تخرجه وحد نصحه أو خوفه يكلمني وقال له مش هتوافق عشان مفيش فلوس".

وتابعت "أنا بحب أعمل أفلام قصيرة واستمتع بيها جداً وهي من غير فلوس، المهم يبقى الفيلم حلو.. أنا عملت أفلام قصيرة كتير مع أساتذة مخرجين كبار وصغيرين منها:

- أوضة الفيران، إخراج كريم العدل.

- خلقة ربنا، إخراج كاملة أبو ذكري.

- مريم، إخراج ماڤي ماهر.

- حار جاف صيفاً، إخراج شريف البنداري.

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- سيدة، إخراج نسمة زعزوع.

- ندى، إخراج عادل أحمد يحيى.

- "تمت ١٠" إخراج چيلان عوف.

- "رسالة إلى صديقي في فرنسا"، إخراج أكرم البزاوي.

وأضافت "أي حد عنده فيلم قصير وعايزني أعمله أنا معنديش أي مشكلة، بالعكس هبقى مبسوطة.. أنا حتى مشاريع المعهد بحب أعملها جداً ومخزني موجود لأي لَبْس تحتاجوه من غير فلوس برضه".

ريم العدل مصممة أزياء شهيرة، شاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها فيلم "الضيف" ومسلسل "واحة الغروب".