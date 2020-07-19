بعد تعافيه من "كورونا".. محمد صلاح آدم لـ"الخليج 365": "ربنا ما يكتبه على حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان الشاب محمد صلاح آدم، إن المسحة الثالثة التي أجراها قبل يومين، جاءت نتيجتها سلبية، بعد مسحتين إيجابيتين، وهو ما يؤكد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "خرجت من المستشفى، الحمد لله ربنا ما يكتبها على أي حد في الدنيا، فيروس صعب، أنا حاليًا في فترة نقاهة تستغرق من أسبوع لعشرة أيام، حتى يستعيد الجسم قوته بعد الأدوية التي أنهكته، من خلال تغذية جيدة وتناول الفيتامينات".

وتابع آدم "من يوم ما وقعت ودخلت المستشفى والدكتور أشرف زكي مكنش بيسيبني لحظة، ومصر كلها كلمتني مش عايز أذكر أسماء عشان محدش يزعل لكن ناس مهمة جدا كلموني".

محمد صلاح آدم، خريج أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، شارك في عدة أعمال مع نجوم كبار بينهم: الفنان نور الشريف في مسلسل "الرحايا"، الفنان حسن يوسف في مسلسل "إمام الدعاة"، الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود".