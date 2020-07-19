محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور رومانسية من أحدث ظهور للفنانة أمينة خليل، وخطيبها رجل الأعمال عمر طه، بإحدى القرى السياحية. وارتدت أمينة فستان" أوف وايت" وتسريحة شعر بسيطة. Advertisements وكانت أمينة قد احتفلت بـ"خطوبتها"، في حفل بسيط بحضور عدد محدود من المقربين بمنزلها. وشاركت أمينة مؤخرًا في بطولة مسلسل "ليه لاء" الذي عرض بعد خروجه من سباق رمضان الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ"أمينة خليل" وخطيبها بعد إعلان ارتباطهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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