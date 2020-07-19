نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف الأسباب الحقيقية لتفكير والده في الاعتزال‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثارت تصريحات الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن الاعتزال وشعوره بالاكتئاب ردود أفعال واسعة، وأصدرت نقابة المهن التمثيلية مساء أمس السبت بيانا تؤكد تضامنها الكامل معه، ورفضها أي تطاول عليه، ووصفته بأنه من رموز التمثيل العربي.

عازف البيانو أحمد أبو زهرة "نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على ما يحدث، وقال: "قضيت عمري كله وتربيت على يد والدي ووالدتي على أن الفن رسالة، وليس مهنة، أوسلعة، وليس وسيلة للشهرة".

وفيما يخص حديث والده قال: "صدقني هو من شدة وفائه لوالدتي، وحزنه عليها أوصله أنه يتكلم للمرة الأولى بهذه الطريقة، ولو كانت على قيد الحياة، وبجواره حاليا كان لا يمكن يقول أي كلام من هذا، وهنا أتحدث عن تفكيره في الاعتزال فقط".

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وتابع: "أنا واخواتي كلنا بجانبه، أنا من خلال مكالمتنا اليومية بالفيديو، وأختي المتواجدة في مصر، وهي تقريبا معه بشكل دائم هي وأولادها، ولكن ظروف جائحة كورونا، وحزنه لوفاة والدتي كما ذكرت سابقا، جعلت عنده لحظات يفكر في حال الفن، وما وصل له في مصر، وعندما تكلم مع الإعلامي وائل الإبراشي، تحدث عن مشاكل صناعة الفن في مصر، التي يعرفها الوسط الفني كله، لكنه، لا يحتاج لعمل ولا يبحث عن ذلك كما تصور البعض".

وفى تعقيبه على بعض التعليقات المسيئة التي خرجت في حق والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، يقول: "للأسف شيء محزن، والنقابة تصدت له، ونحن من جانبنا حرصنا على ألا تصل إليه إذ يتعامل مع مواقع التواصل من خلالنا، أو بمساعدة أحفاده، ونحرص دوما على أن ننقل له الفيضان الهائل من الحب، الذي يعبر عنه البسطاء بالشارع".

ويعود أحمد للحديث عن والده والحالة التي يمر بها، ليقول: "انهيار قيم كثيرة بمجتمعنا أعطاه شعورا بالغربة الشديدة بالوسط الفني، وخاصة أنه إنسان صادق في كل شيء بيعمله، صادق في حبه جدا لفن التمثيل وصادق في إيمانه جدا، وصادق في علاقاته الإنسانية، وهذا الصدق يجعله لا يجامل في بعض الأحيان، وهذا لأنه ظهر في وقت وتربى في عصر غير العصر الحالي، وهو دائما يشعر أنه قادم من عصر آخر".