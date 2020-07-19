راندا البحيري تشوق جمهورها لفيلم "الحوت الأزرق": "قريبًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها عبر انستجرام بصورة لها من أفيش فيلم "الحوت الأزرق" الذي تشارك في بطولته. "وكتبت: "قريبا بدور العرض وعلى منصات السينما واستكملت: "فيلم (الحوت الأزرق).. إنتاج وإخراج الأستاذ علاء مرسي". فيلم "الحوت الأزرق" يضم عدد كبير من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.

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