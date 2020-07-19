كريم العمري يكشف للوفد الصعوبات الذي واجهته في التمثيل بعد تركه الحياة العسكرية

كشف الفنان كريم العمري عن الصعوبات التي واجهها في بداية انضمامه للوسط الفني بعد ترك الحياة العسكرية في الطيران الحربي.

وأكد "العمري" في تصريحات خاصة للوفد: "أنه في البداية حرص على المشاركة في ورشة تمثيل مع مروة جبريل وكان يواجه صعوبات في تعبيرات الوجه، لافتا إلي أن بطبيعة العمل العسكري اعتاد على اختباء انفعالاته إلا أن التمثيل يعبر

عن الانفعالات كانت هذه أزمة كبيرة بالنسبة له.

وتابع حديثه قائلا: "ولكن حرصت على عمل العديد من التدريبات حتى أتخطى ذلك ومع الممارسة أصبح هناك خبرة أمام الكاميرا وتجاوزت ذلك".

Advertisements

يشار إلي أنه يواصل الفنان كريم العمري تصوير مسلسل حكايات بنات 5، وتدور أحداثه حول حياة

أربعة فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن.

يذكر أن الفنان كريم العمري كان حقق نجاحا كبيرا في الجزء الرابع من العمل بشخصية "مروان" الذي جسدها، ما جعله يتصدر تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه.

الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، رمزي لينر، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.