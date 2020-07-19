ميرنا نور الدين تواصل تصوير "حكايات بنات" الجزء الخامس

تواصل الفنانة ميرنا نور الدين تصوير مسلسلها الجديد "حكايات بنات" الجزء الخامس، الذي من المقرر عرضه قريبًا على إحدى القنوات الفضائية. يشار إلى أن أحداث المسلسل تتناول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن. Advertisements جدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، رمزي لينر، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف. من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، رمزي لينر، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

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