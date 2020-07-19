في 3 أيام.. سعد لمجرد يتخطى الـ8 ملايين مشاهدة بـ"عدى الكلام" على يوتيوب

اجتاز الفنان سعد لمجرد حاجز الـ8 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة "عدى الكلام"، وذلك بعد 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع:توما.

ضم الكليب قصة رومانسية قصيرة لبطلها سعد الذي يعمل في سيرك ليعجب بإحدى الفتيات هناك فيحاول متابعتها والتعبير عن إعجابه بها.

قدم سعد للمرة الأولى في مسيرته الفنية اللهجة المصرية في الأغنية

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بالكلمات العامية المقربة من الشارع المصري المعروف بها أمير مع لحن مميز للشافعي، ومقسوم مختلف الذي يقدمه توما بامتياز.

يذكر أن سعد طرح أخيراً أغنية "آسف حبيبي" مع الفريق الغنائي الشهير "فناير"، وسجلت الأغنية أكثر من 24 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".