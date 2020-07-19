اجتاز الفنان سعد لمجرد حاجز الـ8 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة "عدى الكلام"، وذلك بعد 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع:توما.
ضم الكليب قصة رومانسية قصيرة لبطلها سعد الذي يعمل في سيرك ليعجب بإحدى الفتيات هناك فيحاول متابعتها والتعبير عن إعجابه بها.
قدم سعد للمرة الأولى في مسيرته الفنية اللهجة المصرية في الأغنية
يذكر أن سعد طرح أخيراً أغنية "آسف حبيبي" مع الفريق الغنائي الشهير "فناير"، وسجلت الأغنية أكثر من 24 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر في 3 أيام.. سعد لمجرد يتخطى الـ8 ملايين مشاهدة بـ"عدى الكلام" على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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