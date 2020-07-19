ساقية الصاوي تستقبل حفل ستاند اب كوميدي

بادرت ساقية عبدالمنعم الصاوي باستقبال أول حفل ستاند أب كوميدى بعنوان “Come Back” بعد استئناف أنشطتها بنسبة حضور 25%، مساء امس، السبت، بقاعة النهر.

قدم الحفل كل من الاستاند أب كوميديان حمزة بهاء، بولا صمويل، جمال رمزى، عبدالرحمن مجدى، محمد الشرنوبى، مينا ريشا.

قدّم الستة شباب على هيئة فقرات مجموعة من

الاسكتشات الكوميدية التى تتناول التطرق إلى عدة مواضيع كان أولها الكورونا وفترات الحظر والحجر الصحي، بالإضافة لمواضيع خاصة بحياة الشباب وطموحهم وأحلامهم وأبرز العوائق التى يمرون بها بالإضافة إلى حكى مواقف طريفة مروا بها فى حياتهم.

ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.