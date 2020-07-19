بعد نقلها للمستشفى مع ابنتها.. أبرز صور ايشواريا راي مع عائلتها

بحث الملايين من محبي حسناء السينما الهندية وملكة جمال العالم السابقة ايشواريا راي باتشان عن تفاصيل الحالة الصحية لها عقب نقلها بصحبة ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات إلي المستشفى لتدهور حالتهم الصحية ومعانتهم من صعوبة في التنفس بسبب فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي جعلها تحتفظ بمركز الصدراة بمحرك البحث جوجل منذ ليلة أمس وحتى اليوم.

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وكان أسطورة السينما الهندية "بوليوود" اميتاب باتشان أعلن منذ أسبوع عن إصابته بفيروس كورونا، ونقله لتلقي العلاج، وإجراء التحاليل اللازمة لكل المخالطين له في تلك الفترة لتظهر إيجابية تحاليل ابنه الممثل أبهيشيك باتشان، ثم زوجته آيشواريا راي وابنتهما أراديا.

وتم عزل راي وابنتها في المنزل ولكن بعد أيام من الحجر الصحي لهما، تدهورت حالتهم الصحية وعانوا من صعوبة التنفس، وتم نقلهم

لأحد مستشفيات مومباي، لتلقي العلاج اللازم.

ويذكر أن آيشواريا راي من مواليد 1973، عملت كعارضة أزياء في بداية مشوارها المهني ثم حصلت على لقب ملكة جمال العالم عام 1994، وعقب ذلك دخلت مجال الفن والسينما وتألقت بشكل كبير لتصبح أحد أهم وأبرز فنانات بولييود، وتزوجت من نجل الفنان أميتاب باتشان والفنانة جايا بهادوري باتشان، الممثل أبهيشيك عام 2007، وانجبت أبنتهما أراديا عام 2012.

وسجلت الهند الفترة الأخيرة الهند أكثر من مليون إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"فيروس كورونا، منها 358692 حالة إيجابية و26273 حالة وفاة.

صور آيشواريا راي وعائلتها

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