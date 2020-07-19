المهن التمثيلة تحذر من التطاول.. ونشطاء: عبدالرحمن أبو زهرة عملاق الفن

تعرض الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إلى الهجوم من الفنانة عفاف مصطفي، الأمر الذي دفع نقابة المهن التمثيلية بأصدار بيان تؤكد فيه أن عبد الرحمن أبو زهرة أحد رموز التمثيل العربي، محذرة من التطاول عليه بأي شكل من الأشكال.

وأكدت النقابة، في بيان موقع باسم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنها لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح، وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة، وشددت على أنها لن تسمح أبدا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.

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هجوم الفنانة عفاف مصطفي على عبدالرحمن أبو زهرة

وكانت الفنانة عفاف مصطفى قد هاجمت الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابها على الفيس بوك قائلة: "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات، خصوصا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات

مابيعجبكش العجب تنتقد حتي عفويتهم وحتي أزيائهم كمان".

وأضافت عفاف مصطفى في منشورها: "ولك وقائع عديدة مؤسفة وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتتدخل في شئون المخرج والإنتاج وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الأكسجين من اللوكيشن".

تابعت عفاف مصطفى منشورها: "ده غير العنجهية والتعالي في اللوكيشن وعايزهم يعاملوك على إنك إله منزل، أنت ممكن تخدع الجمهور؟ لكن فيه اللي يقدر يعرف الحقيقة ويقول للغولة يغولة عينك حمرة، جاي دلوقت تقول شغلوني وجربوني، طب غير من نفسك أولا عشان محدش عنده طاقه وطولة بال ليك".

نشطاء: عبدالرحمن أبو زهرة قيمة فنية عظيمة

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الكبير عبدالرحمن أبو زهرة فنان عظيم وإنسان لدية أخلاق، قائلين:" خرجت علينا سيدة تطلق علي نفسها فنانة لتنال من قيمة وقامة العظيم والأستاذ الكبير عبد الرحمن أبوزهرة، لكن الحقيقة

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نحن لا نعرفها ولا نريد ذكر إسمها، ونعتقد أنها تريد الشهرة".

ونشرت الكاتبة فاطمة ناعوت صورة لها برفقثة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، معلقة عليها:" هذا الفنان العملاق أحدُ رموز المسرح المصري العريق والدراما المصرية الخالدة، نُجلُّه ونحبّه ونعرف قيمته الفنية والثقافية الكبيرة".

وأكد ناعون، أن أي تطاول على الفنانة عبدالرحمن أبو زهرة من صغار ونكرات لا يقلّل مطلقا من قيمته، وقامته؛ بل يضاعف من صِغَر الصغراء ويقلّل قيمتهم القليلة، ويُقصّر من قاماتهم القصيرة.

وأضافت أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة سوف يظل كبيرًا وعاليًا وعملاقا، وننتظرة فى أدوار كثيرة وجميلة قريبة.

نشأة عبدالرحمن أبو زهرة

ولد عبدالرحمن محمود أبو زهرة 8 مارس عام 1934، وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهد.

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عمل موظفاً في وزارة الحربية ثم عين ممثلاً في المسرح القومى عام 1959 أول عمل مسرحي له كان مسرحية عودة الشباب لتوفيق الحكيم. شارك في العديد من الأعمال الإذاعية وتميز بمشاركاته في أعمال مأخوذة عن الأدب العالمي التي كان يتم تسجيلها وإذاعتها عبر إذاعة البرنامج الثقافي. ظهر في أدوار تاريخية وكوميدية ودرامية. تم تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008.