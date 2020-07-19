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ليه أعشقه أولى إعمال الفنان السعودي " متعب الشعلان "

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أطلق الفنان السعودي متعب الشعلان أولى إعماله الغنائية بعنوان " ليه أعشقه " من كلمات محمد القاسمي ومن ألحان وتوزيع موسيقي حاتم منصور ومكس وماستر جاسم محمد ومن إنتاج شركة Tunes Arabia ، وتم تصوير العمل بأسلوب الفيديو كليب في المملكة العربية .

وحمل مطلع الاغنية الأولى للفنان متعب الشعلان ليه أعشقه

ليه أعشقه وأشتاق له وأخلي قلبي يحن له

وأنا أدري أنه مو إلي و اني كذلك مو اله

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ليه أحصره في داخلي و بقلبي حبه يمتلي

و اعيش في قصة غرام فيها النهاية فاشله.

للإستماع ومشاهدة الفيديو كليب لأغنية " ليه أعشقه " للفنان  متعب الشعلان  على القناة الرسمية لشركة Tunes Arabia  " اليوتيوب " وأيضا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية ، وعلى كافة الاذاعات الخليجية والعربية .

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