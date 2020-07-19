تراند اليوم : كيد النسا إشتغل .. نقابة المهن ترفض طلب سارة الطباخ ضد الشرنوبي .. وزوجته ترد

لقت راندا حافظ زوجة الفنان محمد الشرنوبي علي قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن وقف الشكوى المقدمة من المنتجة سارة الطباخ ضد الفنان محمد الشرنوبي.

ونشرت راند حافظ صورة لقرار وقف النشر عبر حسابها الشخصي انستجرام وعلقت قائلة : “مبروك ياحبيبي”.

وقررت نقابة المهن الموسيقية رفض طلب سارة الطباخ ضد الفنان محمد الشرنوبي بالإيقاف، ووافقوا على طلب الفنان بغل يد النقابة عن النزاع القائم بين الفنان الشرنوبي وسارة الطباخ.

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وكانت سارة الطباخ قدمت شكوى ضد محمد الشرنوبي، وبعدما حققت النقابة فيها لمدة شهر، وبعد اجتماع مجلس النقابة وافقوا على طلب الفنان محمد الشرنوبي و هو ترك النزاع للقضاء.

يذكر أن اللجنة الثلاثية المكونة من نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينيمائيين وغرفة صناعة السينما رفضوا أيضًا الشكوى التي كانت مقدمة من المذكورة.

وكانت محكمة مجلس الدولة حكمت لصالح الفنان بإلغاء القرار المسبق وبحث الحكم على امتناع أي جهة بوقف الشرنوبي أو أن تصدر أي جزاء ضده في موضوع سارة الطباخ.

بذلك يكون محمد الشرنوبي تحرر من هذه المشكلة بإقرار جميع النقابات وغرفة صناعة السينما، وأصبح قادر على العمل بدون أي قيود آخرى من شركة “ايرث برودكشن”.