تراند اليوم : محمد رجب.. فيلم “بيكيا” قصة حقيقية جمعتني بوالدي أثناء مرضه- تفاصيل

محمد رجب «بيكيا» مأخوذ من واقعة حقيقية أثناء مرض والدي.. وسعيد بعرضه على روتانا

المخرج محمد حمدي متشوق لعرض بيكيا على شاشه روتانا النافذة الأهم لعرض الأفلام العربية

تطل قناة روتانا سينما على مشاهديها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تقدم لهم مساء الخميس ٣٠ يوليو الساعة العاشرة مساء، فيلم «بيكا» في عرضه الأول على الفضائيات العربية.

يعتبر «بيكا» من أبرز العروض السينمائية العربية الحديثة وهو يحتوي على موضوع شيق، وتدور أحداثه عن عالم فساد الأبحاث الطبية والقطاع الصحي، وتحدّث بطل الفيلم الفنان محمد رجب في تصريحات صحفية خاصة،

أن الفيلم يتناول عالم الباحثين والعلماء، من خلال شخصية باحث يدعى مصطفى يتوصل لعلاج أحد الأمراض المزمنة، وتحاول إحدى منظمات «مافيا الأدوية» التفاوض معه لشراء هذا البحث فيرفض،

ما يعرضه للخطر فيضطر للتخفي ويتنكر في شخصية شاب فاقد للذاكرة يعيش في بيئة شعبية حتى يتمكن من الانتهاء من بحثه.

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وأوضح رجب أن العمل مأخوذ عن واقعة حقيقيه حيث تعرض والده لجلطة دماغية في الوقت نفسه الذي كان يبحث فيه عن فكرة فيلم، كاشفًا عن مروره بفترة عصيبة مع والده أثناء رحلة العلاج وبقائه إلى جانبه في إحدى المستشفيات الكبرى حيث اكتشف ألاعيب المستشفيات الخاصة في استنزاف أموال المرضى.

وأضاف رجب، أننا بصدد تجارة لا طب، فمثلا إذا كان المريض بحاجة لأن يتواجد في غرفة العناية المركزة 5 أيام يستمر 15 يومًا وأكثر للحصول على أموال ضخمة،

ومن هنا جاءت فكرة فيلم «بيكيا»، حيث التقى بعدها بالسيناريست محمد سمير مبروك، وبدأ بالتفكير في التصدي لهذه الفكرة من خلال فيلم سينمائي.

وعبّر رجب عن سعادته بعرض الفيلم على روتانا سينما قناته المفضلة، متمنياً لمشاهديها عيد أضحى مبارك وأن ينال الفيلم إعجابهم.

من جانبه، قال مخرج الفيلم محمد حمدي، أنا ورجب تعاونا من قبل خلال أفلام «محترم إلا ربع، سالم أبو اخته، وصابر جوجل»، ومن حسن حظنا أنه تمّ عرض جميع الأفلام على روتانا سينما وحققت مشاهدات عالية جدًا في الوطن العربي.

ويعرض بيكيا، على روتانا سينما أول عيد أيام الأضحى المبارك الساعة العاشرة مساءً وهو من إنتاج أحمد السبكي، تأليف محمد سمير مبروك، بطولة محمد رجب، ايتن عامر، أحمد حلاوه، محمد لطفي، ميرنا جميل، وحسن عبد الفتاح.