تراند اليوم : صلاح الجهيني: يعلن عن تقديم مسلسل “ولاد رزق” في 2021- تفاصيل

أعلن المؤلف صلاح الجهيني، عن تقديم تجربة جديدة لـ”ولاد رزق” ولكن هذه المرة من خلال تحويله إلى مسلسل يعرض خلال عام 2021 بإحدى المنصات الإلكترونية.

وكتب الجهيني، على صفحته بموقع “فيس بوك”: “بعد أكتر من سنة شغل أقدر أوعدكوا أن أنتوا هتشوفوا حاجة جامدة جدا قريب.. مصر القديمة كان متسيطر عليها جامد وكان مستحيل حد جديد يطلع فيها… بس ولاد رزق جم وغيروا المعادلة كلها 2021”.

يذكر أن، سلسلة أفلام “ولاد رزق”، حققت نجاحا كبيراً بدور العرض السينمائي، وأصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو من بطولة عدد من النجوم منهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود ومحمد ممدوح.