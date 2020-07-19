تراند اليوم : في حب فارس السينما .. رامز أمير مع السقا – إتفرج

نشر الفنان رامز أمير صورة جديدة له مع الفنان أحمد السقا وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلق رامز أمير على الصورة قائلا: “فى حب فارس السينما..كل الناس بتسألنى ايه اللى حببك فى الاكشن ..الاجابة اهيه ..النجم احمد السقا”.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

– احلي اتنين في السينما

– الجامدين

– انتوا الاتنين حاجه عظيمه وهتبقي خليفته في الاكشن

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يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة “الباركور”، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

وجسد الفنان رامز أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل “الاختيار”، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.