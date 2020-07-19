وفاة والدة الإعلامية ريهام السهلي

رنا صلاح الدين - توفيت والدة الإعلامية المصرية ريهام السهلي، الأحد 19 يوليو، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن.

وكانت الإعلامية المصرية ريهام السهلي قد أعلن شفائها من فيروس "كورونا" المستجد، والذي كانت قد أصيبت به مؤخرا.

وعادت ريهام السهلي لتقديم برنامجها "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة Extra news، عقب شفائها تماما من "كورونا".

الإعلامية المصرية وصفت فترة مرضها بالتجربة الصعبة، كما حرصت على توجيه عدة رسائل توعية لجمهورها بعد شفائها.

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ريهام السهلي

وكان مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، قد أعلن مؤخرا عن إصابة الإعلامية المصرية ريهام السهلي، مقدمة برنامج “المواجهة”، والمذاع عبر فضائية “إكستر نيوز” بفيروس كورونا المستجد.

مصطفى زمزم، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “الأصدقاء، ريهام السهلي وأيه عبدالرحمن والإعلامية إلهام نمر مقدمي البرامج بقناة إكسترا نيوز، ألف سلامة عليكم وبإذن الله تقوموا بالسلامة من هذا الفيروس اللعين وربنا يحافظ علينا جميعا وعلى بلدنا”.